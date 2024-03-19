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Лукашенко подписал указ о статусе белорусского космонавта

Установлено, что статус космонавта присваивается гражданину Республики Беларусь, совершившему космический полет, а также его дублеру.

Источник: Reuters

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 19 марта подписал указ № 100 «О статусе белорусского космонавта», закрепляющий права и обязанности космонавта Республики Беларусь. Документ принят в целях определения правового положения космонавтов и приравненных к ним лиц с учетом реализации первого в суверенной истории Беларуси проекта по космическому полету. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

Установлено, что статус космонавта присваивается гражданину Республики Беларусь, совершившему космический полет, а также его дублеру.

В целях признания заслуг космонавта перед Родиной указом предусмотрен ряд льгот и преференций, включая сохранение занимаемой должности, медицинское обслуживание в Республиканском клиническом медицинском центре, пенсионное обеспечение, государственная поддержка при строительстве жилья.

При этом определено, что космонавт должен соответствовать своему высокому званию, обладать твердой гражданской позицией, принимать активное участие в общественно-политической жизни страны, достойно представлять Беларусь на международной арене.

Реализация указа будет способствовать закреплению позитивного имиджа Беларуси как высокотехнологичного государства, пропаганде знаний и компетенций страны в области мирного освоения космического пространства.