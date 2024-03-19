Премьер Италии: отправка войск НАТО на Украину ведёт к эскалации, её надо избегать

«Что касается предложения Франции о возможном прямом вмешательстве, наша позиция чёткая, и я повторю её здесь: мы не поддерживаем эту гипотезу, ведущую к эскалации, которой нужно избегать любой ценой», — цитирует Мелони ТАСС.