В Конгрессе подтвердили, что США не поставили Тайваню оплаченные вооружения на $19 млрд

«Я пришла в ужас, когда узнала, что Тайвань приобрел вооружений на $21 млрд, заплатил, а мы их не поставили», — заявила она, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне. «Насколько я знаю, мы начали поставлять некоторые [из этих вооружений]. Однако у нас все еще остается вооружений примерно на $19 млрд, за которые заплатил Тайвань», — отметила американская законодательница. «Нам нужно немедленно поставить эти вооружения», — утверждала Ён Ким.