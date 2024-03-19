В Конгрессе подтвердили, что США не поставили Тайваню оплаченные вооружения на $19 млрд

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты до сих пор не передали Тайваню оплаченные вооружения на сумму примерно $19 млрд. Это подтвердила член Палаты представителей Конгресса Ён Ким (республиканка, от штата Калифорния).
«Я пришла в ужас, когда узнала, что Тайвань приобрел вооружений на $21 млрд, заплатил, а мы их не поставили», — заявила она, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне. «Насколько я знаю, мы начали поставлять некоторые [из этих вооружений]. Однако у нас все еще остается вооружений примерно на $19 млрд, за которые заплатил Тайвань», — отметила американская законодательница. «Нам нужно немедленно поставить эти вооружения», — утверждала Ён Ким.
Кроме того, она напомнила, что председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и ряд других его коллег собираются в мае ехать на Тайвань. «Я присоединюсь к председателю Макколу в нашем предстоящем в мае визите на Тайвань, чтобы встретится там с новым руководством», — сказала Ён Ким.
13 января на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламент). Победу одержал заместитель главы администрации Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов. Его партнером по выборной гонке была Сяо Мэйцинь, которая займет пост замглавы администрации острова. Они вступят в должность в мае.
США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.