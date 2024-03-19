Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Передвижением бюджетных денег возмутился аким СКО

В Северо-Казахстанской области чиновники бездумно планируют освоение бюджетных средств. Глава региона Гауез Нурмухамбетов назвал такую работу головотяпством, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

На заседании акимата рассматривали вопрос освоения бюджетных средств за прошедшие месяцы. Там и выяснилось, что администраторы бюджетных программ подают заявки на передвижение денег.

— Год только начался, а они уже пишут бюджетные заявки по передвижению средств на более поздние сроки! Вы разве не знали, что в январе по сельскому здравоохранению будут объявлены конкурсы и будут они проходить в феврале-марте? Зная все процедуры, зачем планировали финансирование по инженерным коммуникациям, по строительству этих объектов на первый квартал? Да, мы будем требовать быстрого старта для освоения средств. Но качественное финансирование, распределение бюджет денег — это зона ответственности администраторов бюджетных программ и акимов районов. По каждой передвижке надо разобраться, просто так передвигать нельзя. Это некачественное финансирование, невникание в текущее состояние дел. Такого головотяпства не должно быть, — возмутился аким области.