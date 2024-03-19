Передвижением бюджетных денег возмутился аким СКО

— Год только начался, а они уже пишут бюджетные заявки по передвижению средств на более поздние сроки! Вы разве не знали, что в январе по сельскому здравоохранению будут объявлены конкурсы и будут они проходить в феврале-марте? Зная все процедуры, зачем планировали финансирование по инженерным коммуникациям, по строительству этих объектов на первый квартал? Да, мы будем требовать быстрого старта для освоения средств. Но качественное финансирование, распределение бюджет денег — это зона ответственности администраторов бюджетных программ и акимов районов. По каждой передвижке надо разобраться, просто так передвигать нельзя. Это некачественное финансирование, невникание в текущее состояние дел. Такого головотяпства не должно быть, — возмутился аким области.