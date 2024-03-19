Каллас назвала пацифизм в мире, полном насилия, самоубийством

В Берлине Каллас будет вручена медаль имени Вальтера Ратенау — немецкого промышленника, политического деятеля и писателя (1867−1922), а также министра иностранных дел Германии, участвовавшего в подписании в 1922 году Рапалльского договора с Советской Россией. Награда присуждается за «выдающиеся заслуги во внешней политике». В разные годы ее удостаивались в том числе экс-глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер, бывший премьер Израиля Шимон Перес, нынешний премьер Польши Дональд Туск, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.