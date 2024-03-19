Норвегия ввела отличные от ЕС санкции против России

«Норвегия присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС против России с некоторыми национальными изменениями», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Норвегии.
Как отметил глава МИД Эспен Барт Эйде, новые антироссийские ограничения соответствуют целями двенадцатого и тринадцатого пакетов ЕС, а именно введению запретов на импорт и экспорт в отношении России, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек.
Уточняется, что данные рестрикции вступают в силу 19 марта.
Ранее Норвегия поставила на Украину 350 защитных комплектов на случай ядерных угроз. Глава управления по радиационной и ядерной безопасности страны Пер Странд напомнил, что Осло долгое время помогал Киеву в укреплении ядерной безопасности.