Норвегия ввела отличные от ЕС санкции против России

Как отметил глава МИД Эспен Барт Эйде, новые антироссийские ограничения соответствуют целями двенадцатого и тринадцатого пакетов ЕС, а именно введению запретов на импорт и экспорт в отношении России, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек.