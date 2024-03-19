Каллас заявила о путанице со словами Макрона об отправке войск на Украину

По ее словам, произошла путаница «из-за терминов, используемых в английском языке».
«На самом деле я могу заверить, что никто там на встрече не говорил об отправке сухопутных войск в Украину. И президент Макрон в том числе», — сказала эстонский премьер.
По ее словам, разговор был о том, что тренировать украинских солдат было бы эффективнее на территории Украины. Кроме того, обсуждались поиск и обеспечение финансирования боеприпасов для Киева.
Дискуссии, по словам Каллас, касались и вопроса более эффективной помощи Украине со стороны военных и представителей разных стран. Премьер Эстонии выразила мнение, что это обсуждение должно быть открытым.
«В чьих интересах, чтобы мы сказали очень четко, что вот этого или этого мы делать точно не будем? Это в интересах России. Россия хочет получить от нас какое-то подтверждение, что вот этого мы точно делать не будем», — сказала Каллас.
В конце февраля Макрон не исключил отправки западных войск на Украину. После этого власти несколько стран НАТО, в том числе США, Великобритания и Германия сообщили, что отправлять своих военных на Украину не планируют. В марте Макрон сказал, что от Франции может однажды потребоваться провести военную операцию на Украине против России.
Париж «не прочь повысить степень своей вовлеченности» в конфликт на Украине, заявляли в Кремле после заявлений Макрона. Москва критиковала военную поддержку Киева и указывала, что отправка западных войск на Украину сделает конфликт между Россией и НАТО неизбежным.