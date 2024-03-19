Самату Абишу вынесли приговор — депутат

Об этом сообщил депутат Мажилиса Ермурат Бапи на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), передает Tengrinews.kz.
«26 февраля решением закрытого суда к 8 годам условно был приговорен Самат Абиш, экс-первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности, племянник Нурсултана Назарбаева», — написал Ермурат Бапи.
Депутат также приложил к публикации выдержку из газеты «DAT — Общественная позиция».
Напомним, Самат Абиш проходил свидетелем по уголовному делу в отношении задержанных экс-руководителей КНБ. В июле прошлого года в КНБ сообщили, что он был допрошен в качестве свидетеля, но уголовные дела в отношении Абиша органами национальной безопасности не регистрировались и мера пресечения не избиралась. В январе этого года в Генеральной прокуратуре сообщили, что дело в отношении Самата Абиша передано в суд. В нем имеются государственные секреты, поэтому данные расследования не разглашают.