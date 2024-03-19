Самату Абишу вынесли приговор — депутат

Напомним, Самат Абиш проходил свидетелем по уголовному делу в отношении задержанных экс-руководителей КНБ. В июле прошлого года в КНБ сообщили, что он был допрошен в качестве свидетеля, но уголовные дела в отношении Абиша органами национальной безопасности не регистрировались и мера пресечения не избиралась. В январе этого года в Генеральной прокуратуре сообщили, что дело в отношении Самата Абиша передано в суд. В нем имеются государственные секреты, поэтому данные расследования не разглашают.