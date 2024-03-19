Мишель: саммит ЕС должен принять решение о переводе экономики ЕС на военные рельсы

«Пришло время для изменения парадигмы в отношениях [Евросоюза] с обороной и безопасностью, — написал Мишель. — Сейчас мы должны принять радикальные и конкретные меры, чтобы стать обороноспособными и перевести экономику ЕС в военный режим. Это означает тратить больше и закупать больше оружия вместе и более эффективно».