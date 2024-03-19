Мишель: саммит ЕС должен принять решение о переводе экономики ЕС на военные рельсы

Об этом написал глава Евросовета Шарль Мишель в своем письме-приглашении участникам саммита, которое опубликовала его пресс-служба.
«Пришло время для изменения парадигмы в отношениях [Евросоюза] с обороной и безопасностью, — написал Мишель. — Сейчас мы должны принять радикальные и конкретные меры, чтобы стать обороноспособными и перевести экономику ЕС в военный режим. Это означает тратить больше и закупать больше оружия вместе и более эффективно».
«Наша главная задача — это срочное предоставление военной помощи Украине на основании таких инициатив, как чешская (по закупкам снарядов за пределами ЕС — прим. ТАСС), осуществить ускоренные закупки и поставки снарядов на Украину», — подчеркнул он.