Франция опровергла информацию об отправке войск на Украину

ПАРИЖ, 19 мар — РИА Новости. Министерство обороны Франции отрицает информацию о наличии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент после заявлений директора СВР России Сергея Нарышкина.
«Информация, распространённая Сергеем Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, выявляет систематическую массовую дезинформацию, используемую Россией», — сообщило ведомство в Х.
Ранее во вторник Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском «добровольцев», отметил он.
Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.