Минэнерго пообещало установить «Панцири» для защиты нефтезаводов

В последние недели несколько российских нефтезаводов подверглись атакам беспилотников. В частности, это привело к приостановке работы Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, пожару на Сызранском НПЗ в Самарской области, гибели человека и возгоранию на Славянском НПЗ в Краснодарском крае.