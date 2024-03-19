Юбилейное заседание ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Юбилейное заседание Евразийского экономического союза пройдет в Москве 8 мая. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой коллегии ЕЭК Бакытжаном Сагинтаевым.
«Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия 8 мая, здесь в Москве будем проводить», — сказал российский лидер.
Он отметил, что Москва готова встретить партнеров по ЕАЭС.
«Мы готовы к этому. Вы знаете, что мы с удовольствием всегда такие вещи делаем, проводим. Примем всех наших коллег», — добавил Путин.
В ходе встречи глава РФ затронул и тему БРИКС. В частности, он указал на то, что многие страны объединения заинтересованы в налаживании системы расчетов в национальных валютах, и это может стать очень перспективным направлением.
«Здесь есть о чем поговорить. Многие заинтересованы в том, чтобы вот эту систему расчетов в национальных валютах наладить так, чтобы она функционировала как отдельный современный, новый, высокотехнологичный центр расчетов между достаточно большим количеством стран», — сказал Путин, обращаясь к Сагинтаеву.
Президент России выразил уверенность, что это можно сделать.
Он напомнил, что в этом году РФ председательствует в БРИКС, в то время как другие страны ЕАЭС членами объединения не являются. Однако, подчеркнул Путин, возможности там большие, «имея в виду и планы наших китайских друзей — “Один пояс — один путь”.
«Мы все время говорим, что это совместимые проекты — наш, евразийского развития, и китайские идеи», — отметил президент РФ.
В этой связи он обратился с просьбой к Сагинтаеву посмотреть и с коллегами поработать с российскими, как «мы могли бы включить экономики других стран» ЕАЭС в совместную работу со странами БРИКСю.