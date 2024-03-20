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Путин назвал народосбережение и экономику главными в программе развития страны

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Основные параметры программы развития РФ — это народосбережение, помощь семьям и укрепление экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями думских фракций. Путин напомнил, что в оглашенном 29 февраля его послании парламенту была «изложена предлагаемая программа развития страны».

Источник: Пресс-служба Президента России

«Самое главное — это народосбержение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения», — отметил глава государства.

«Все это можно делать только на основе развития экономики, — добавил Путин. — Это ключевой вопрос нашего развития, это база развития страны». «Это всегда вызывает споры у наших партий, представленных в парламенте страны, и это нормально», — добавил глава государства.

Президент обратил внимание еще на одно направление — «это развитие потенциала субъектов Российской Федерации и муниципалитетов, и, конечно, модернизация инфраструктуры городов, сельских территорий».

«Все это так или иначе изложено в послании, — заключил глава государства. — Разумеется, мы с вами должны будем это вместе делать, над всеми этими вопросами вместе работать в самое ближайшее время, в течение всего этого года — да и на более отдаленную перспективу, практически на шесть лет».

Путин Владимир