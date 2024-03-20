Путин назвал народосбережение и экономику главными в программе развития страны

«Все это так или иначе изложено в послании, — заключил глава государства. — Разумеется, мы с вами должны будем это вместе делать, над всеми этими вопросами вместе работать в самое ближайшее время, в течение всего этого года — да и на более отдаленную перспективу, практически на шесть лет».