Гладков предупредил о появлении блокпостов в приграничье

Президент Владимир Путин говорил, что сотрудникам силовых органов были даны указания на случай выявления диверсантов, в том числе участников запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). «Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», — подчеркивал президент.