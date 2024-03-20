В КНДР испытали сопло двигателя для гиперзвуковой ракеты

В последние дни под его руководством прошла целая серия учений. 18 марта были проведены учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня калибра 600 мм, которые были приняты на вооружение в прошлом году и могут использоваться, как заявляют в КНДР, для запуска тактического ядерного оружия. За несколько дней до этого Ким Чен Ын руководил маневрами частей ВДВ, а также наблюдал за соревнованиями танковых экипажей и лично протестировал новый танк, заняв место механика-водителя.