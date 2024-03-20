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В КНДР испытали сопло двигателя для гиперзвуковой ракеты

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Главное управление ракетостроения КНДР 19 марта провело испытание сопла многоступенчатого твердотопливного реактивного двигателя, которым планируется оснастить гиперзвуковую ракету средней или большой дальности. Испытанием руководил лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Reuters

Оно сообщило, что испытание прошло успешно. «С учетом обстановки безопасности нашего государства и оперативных требований народной армии военно-стратегическая ценность этой ракетной системы не менее важна, чем межконтинентальной баллистической ракеты, и об этом лучше знают враги», — привело ЦТАК слова Ким Чен Ына.

В последние дни под его руководством прошла целая серия учений. 18 марта были проведены учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня калибра 600 мм, которые были приняты на вооружение в прошлом году и могут использоваться, как заявляют в КНДР, для запуска тактического ядерного оружия. За несколько дней до этого Ким Чен Ын руководил маневрами частей ВДВ, а также наблюдал за соревнованиями танковых экипажей и лично протестировал новый танк, заняв место механика-водителя.

7 марта под руководством Ким Чен Ына прошли масштабные артиллерийские учения, в том числе стрельбы из дальнобойных орудий, способных наносить удары по Сеулу.