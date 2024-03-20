В КНДР испытали сопло двигателя для гиперзвуковой ракеты

Оно сообщило, что испытание прошло успешно. «С учетом обстановки безопасности нашего государства и оперативных требований народной армии военно-стратегическая ценность этой ракетной системы не менее важна, чем межконтинентальной баллистической ракеты, и об этом лучше знают враги», — привело ЦТАК слова Ким Чен Ына.
В последние дни под его руководством прошла целая серия учений. 18 марта были проведены учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня калибра 600 мм, которые были приняты на вооружение в прошлом году и могут использоваться, как заявляют в КНДР, для запуска тактического ядерного оружия. За несколько дней до этого Ким Чен Ын руководил маневрами частей ВДВ, а также наблюдал за соревнованиями танковых экипажей и лично протестировал новый танк, заняв место механика-водителя.
7 марта под руководством Ким Чен Ына прошли масштабные артиллерийские учения, в том числе стрельбы из дальнобойных орудий, способных наносить удары по Сеулу.