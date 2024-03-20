Спустя 1,5 года боец СВО нашел школьницу из Иркутска, написавшую ему письмо

Военному с позывным «Юрист» из Иркутска совершенно незнакомая девочка написала письмо в зону СВО.
«Я очень хочу, чтобы все у вас было хорошо! Знаю, вам сейчас нелегко, но нужно справиться для того, чтобы в нашем мире царил мир, а не хаос…» С таких строк начинается послание земляку в зону спецоперации.
Спустя 1,5 года сибиряк решил отыскать отправителя, обратившись за помощью в Народный фронт Иркутской области. Вскоре школьница нашлась. Девятиклассница София Римская не ожидала, что боец найдет ее и захочет пообщаться лично.
— Мама рассказала, что меня ищет боец. Я была в шоке, ведь сама уже забыла о том письме и подумать не могла, что для кого-то оно окажется таким важным.
Сейчас девушке 15 лет. Найти ее удалось по номеру школы, который сибирячка указала в письме. Задание написать военным слова поддержки дали в школе. Выполнив задание, девушка украсила листок сердечками, звездочками и нарисовала российский флаг. А слова сами пришли в голову.
«Юрист» поблагодарил девушку за письмо, вручил ей букет цветов. О себе военнослужащий рассказал, что раньше был предпринимателем. Но после начала частичной мобилизации решил вступить в ряды добровольцев. Позывной он получил из-за полученного когда-то диплома юриста.
— Мы с другими бойцами пообещали друг другу, что вернемся домой и отыщем авторов писем, чтобы их поблагодарить. С тех пор я хранил письмо Софии в нагрудном кармане, как и записки от сына и жены. После тяжелого боевого дня часто садился и перечитывал его строки, — рассказывает боец.
Во время встречи школьница передала военному подарок от бабушки.
В настоящее время девушка готовится к сдаче государственных экзаменов. После окончания школы она хочет поступить в вуз на техническую специальность.