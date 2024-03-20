Два самолета из Владивостока в КНДР вызвали беспокойства у Южной Кореи

Как отмечается в одном из материалов в южнокорейских СМИ, государства — Россия и КНДР — продолжают обмениваться в таких областях, как дипломатия, политика, экономика, культура и туризм. При этом на сайте Air Kore о дополнительных рейсах никакой информации нет, единственный авиарейс выполняется только по понедельникам. Поэтому авторы материала предположили, что это является лишь временной мерой.