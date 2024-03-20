Два самолета из Владивостока в КНДР вызвали беспокойства у Южной Кореи

«Южнокорейские репортеры обратили внимание на то, что 18 марта вместо одного запланированного пассажирского рейса из Владивостока в Пхеньян (КНДР) вылетело два. Аналогичным образом аэропорт анонсировал два рейса (в 11.30 и 12.00) на 25 марта. Вы понимаете, что это значит? Спрашивают южнокорейские репортеры», — передает представительство МИД во Владивостоке.
Как отмечается в одном из материалов в южнокорейских СМИ, государства — Россия и КНДР — продолжают обмениваться в таких областях, как дипломатия, политика, экономика, культура и туризм. При этом на сайте Air Kore о дополнительных рейсах никакой информации нет, единственный авиарейс выполняется только по понедельникам. Поэтому авторы материала предположили, что это является лишь временной мерой.
Отметмм, что 18 марта в КНДР отправился губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе с большой приморской делегацией для развития культурных, спортивных, образовательных и туристических обменов. Он также сообщил, что в Северную Корею полетел и товрческий коллектив Приморской сцены Мариинского театра, который везет в КНДР две постановки — «Спящая красавица» и «Жар-птица».
Напомним, с начала 2024 года уже 160 туристов со всей России посетили КНДР в рамках тура. Так, в конце марта для новой группы россиян будет подготовлена обновленная программа.