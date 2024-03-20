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Трамп: США защитят союзников, пока ЕС платит «справедливую долю» на оборону НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу GB News пообещал, что в случае его президентства Соединенные Штаты будут защищать европейских союзников по НАТО, пока они оплачивают «справедливую долю» расходов на оборону альянса.

Источник: AP 2023

На вопрос журналиста, будут ли США защищать союзников по НАТО, например, Польшу, если страны начнут «исправно платить по счетам», господин Трамп ответил: «Да. Но Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не долю всех остальных».

В февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре планирует объявить, что 5-я статья договора стран НАТО, предполагающая коллективную защиту члена альянса в случае нападения на него, будет применяться только к тем странам, которые выполняют поставленные условия по расходам на оборону.

После этого The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что страны Европы изучают возможность создания «дополнения к НАТО», которое сможет функционировать без США. В начале марта The Telegraph сообщила, что дипломаты из стран—членов НАТО предложили Европе составить план и пересмотреть оборонные возможности на случай, если Соединенные Штаты выйдут из объединения по решению господина Трампа.

Эрдни Кагалтынов

Трамп Дональд
НАТО