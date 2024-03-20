Трамп: США защитят союзников, пока ЕС платит «справедливую долю» на оборону НАТО

В февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре планирует объявить, что 5-я статья договора стран НАТО, предполагающая коллективную защиту члена альянса в случае нападения на него, будет применяться только к тем странам, которые выполняют поставленные условия по расходам на оборону.