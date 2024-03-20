Трамп: США защитят союзников, пока ЕС платит «справедливую долю» на оборону НАТО

На вопрос журналиста, будут ли США защищать союзников по НАТО, например, Польшу, если страны начнут «исправно платить по счетам», господин Трамп ответил: «Да. Но Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не долю всех остальных».
В февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре планирует объявить, что 5-я статья договора стран НАТО, предполагающая коллективную защиту члена альянса в случае нападения на него, будет применяться только к тем странам, которые выполняют поставленные условия по расходам на оборону.
После этого The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что страны Европы изучают возможность создания «дополнения к НАТО», которое сможет функционировать без США. В начале марта The Telegraph сообщила, что дипломаты из стран—членов НАТО предложили Европе составить план и пересмотреть оборонные возможности на случай, если Соединенные Штаты выйдут из объединения по решению господина Трампа.
Эрдни Кагалтынов