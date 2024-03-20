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В Красноярском крае подвели окончательные итоги президентских выборов

На заседании Избирательной комиссии Красноярского края состоялось подписание протокола об итогах трехдневного голосования на выборах президента России в регионе.

Источник: РИА "Новости"

Вечером 19 марта на заседании Избирательной комиссии Красноярского края состоялось подписание протокола об итогах трехдневного голосования на выборах президента России в регионе.

Решение было принято на основании данных 71 протокола территориальных избирательных комиссий края.

Итоги выборов следующие:

на территории Красноярского края подавляющее большинство избирателей — 1 221 986 человек — отдали свои голоса за действующего президента РФ Владимира Путина; 79 311 жителей проголосовали за Владислава Даванкова от партии «Новые люди»; 63 261 — за Николая Харитонова из КПРФ; 57 870 — за Леонида Слуцкого из ЛДПР.

Теперь документ, подписанный всеми членами крайизбиркома, направят в Центральную избирательную комиссию России. Она, получив протоколы со всех субъектов страны, определит результаты выборов. Это должно произойти не позднее 28 марта.