В Красноярском крае подвели окончательные итоги президентских выборов

Вечером 19 марта на заседании Избирательной комиссии Красноярского края состоялось подписание протокола об итогах трехдневного голосования на выборах президента России в регионе.
Решение было принято на основании данных 71 протокола территориальных избирательных комиссий края.
Итоги выборов следующие:
на территории Красноярского края подавляющее большинство избирателей — 1 221 986 человек — отдали свои голоса за действующего президента РФ Владимира Путина; 79 311 жителей проголосовали за Владислава Даванкова от партии «Новые люди»; 63 261 — за Николая Харитонова из КПРФ; 57 870 — за Леонида Слуцкого из ЛДПР.
Теперь документ, подписанный всеми членами крайизбиркома, направят в Центральную избирательную комиссию России. Она, получив протоколы со всех субъектов страны, определит результаты выборов. Это должно произойти не позднее 28 марта.