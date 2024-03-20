В Красноярском крае подвели окончательные итоги президентских выборов

на территории Красноярского края подавляющее большинство избирателей — 1 221 986 человек — отдали свои голоса за действующего президента РФ Владимира Путина; 79 311 жителей проголосовали за Владислава Даванкова от партии «Новые люди»; 63 261 — за Николая Харитонова из КПРФ; 57 870 — за Леонида Слуцкого из ЛДПР.