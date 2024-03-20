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За госизмену задержали жителя Хабаровского края

Мужчина пытался передать министерству обороны Украины сведения, раскрывающих деятельность оборонного предприятия региона.

Источник: ФСБ

По материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Комсомольска-на-Амуре, причастного к государственной измене, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что комсомольчанин инициативно через сеть Интернет связался с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины с целью передачи сведений, раскрывающих деятельность оборонного предприятия Хабаровского края, позволяющие противнику запланировать и осуществить диверсионную деятельность на объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса Дальневосточного Федерального округа.

Уголовное дело по ст. 275 УК РФ возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.