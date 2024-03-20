За госизмену задержали жителя Хабаровского края

По материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Комсомольска-на-Амуре, причастного к государственной измене, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.