Эксперты оценили перспективы кандидатов на вступление в ЕС

«При этом данные страны экономически не являются сильными, а их отрасли — менее конкурентоспособны. Они не смогут сосуществовать наравне с членами ЕС в рамках внутреннего рынка. Дополнительным и неформальным признаком “рыночности” является членство в ВТО. В данном случае, например, Сербия и Босния и Герцеговина не являются членами ВТО, что косвенно также является подтверждением их несоответствия экономическим критериям ЕС», — отмечает эксперт.