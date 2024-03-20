Эксперты оценили перспективы кандидатов на вступление в ЕС

На сегодня кандидатов на вступление в союз девять. Это Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. По мнению отдельных собеседников агентства, наиболее оптимистично выглядят перспективы Черногории, а меньше всего шансов на евроинтеграцию — у Турции.
Согласно директивам Еврокомиссии, дальнейшее расширение союза открыто для любой европейской демократической страны. Но основное требование — функционирующая рыночная экономика и способность справляться с конкуренцией в ЕС. При этом проведение оценки «рыночности» и «нерыночности» редко проходит по единым и установленным критериям.
Экономика решает
При оценке соответствия кандидатов требованиям ЕС необходимо разделять «степень рыночности» экономики страны и то, насколько отдельные отрасли являются конкурентоспособными и сильными, рассуждает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Юлия Белоус. По ее мнению, по первому критерию формально не проходят Турция, Молдавия и Украина, но ему могут соответствовать Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Грузия.
«При этом данные страны экономически не являются сильными, а их отрасли — менее конкурентоспособны. Они не смогут сосуществовать наравне с членами ЕС в рамках внутреннего рынка. Дополнительным и неформальным признаком “рыночности” является членство в ВТО. В данном случае, например, Сербия и Босния и Герцеговина не являются членами ВТО, что косвенно также является подтверждением их несоответствия экономическим критериям ЕС», — отмечает эксперт.
Для ряда стран препятствием для вступления в ЕС может стать высокий уровень коррупции, добавляет начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В индексе восприятия коррупции за 2023 год, который составляет международная неправительственная организация Transparency International, Турция занимает 115-е место из 180, Босния и Герцеговина — 108-е, Украина и Сербия — 104-е, Албания — 98-е.
Еще одной преградой может стать слабый уровень экономического развития, подчеркивает эксперт. Самый низкий среди кандидатов номинальный ВВП на душу в 2023 году, по оценке МВФ, — у Украины (5,2 тысячи долларов), далее следуют Молдавия (6,4 тысячи долларов), Северная Македония (7,7 тысячи долларов), Босния и Герцеговина (7,8 тысячи долларов), Албания (8,1 тысячи долларов), Грузия (8,2 тысячи долларов), Сербия (11,3 тысячи долларов), Черногория (11,3 тысячи долларов) и Турция (13,4 тысячи долларов). Тогда как в ЕС этот показатель составляет 41,1 тысячи долларов.
Политический фактор
Кроме экономики нельзя упускать из внимания и геополитическую подоплеку, которая окружает некоторых потенциальных участников союза. Так, до завершения российско-украинского конфликта вступление Украины в ЕС маловероятно, считает Осадчий. Сербии стать членом союза мешает ситуация в Косово, а Молдавии — в Приднестровье. А политический вопрос Северного Кипра придется принять во внимание в случае Турции, напоминает специалист Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин.
«Вступление в ЕС Турции наименее вероятно, во всяком случае, пока президентом является Эрдоган. У ЕС претензии к Турции по поводу уважения демократических ценностей, верховенства права, прав человека и соблюдения норм, законов, принципов и обязательств, существующих в Евросоюзе. Также вызывает опасения дестабилизация турецкой экономики (в феврале инфляция в Турции достигла 67,1%)», — комментирует Осадчий.
По мнению Воронина, больше всего шансов на вступление в Евросоюз имеет Черногория. Во-первых, она уже член НАТО, что подтверждает развитие ее диалога с странами-членами альянса и ЕС в сфере интеграции. Во-вторых, Черногория присоединилась к Шенгенскому договору, что также упрощает процесс вступления в ЕС и соответствия критериям.