Трое жителей Братска добровольцами отправились в зону СВО

— Я иду туда с боевым настроением! У меня гражданская специальность — бортинженер, учился в Санкт-Петербурге. Хочу попасть в войска по своей специальности. Но куда возьмут — туда пойду: может в разведку или в мотострелки", — говорит доброволец.