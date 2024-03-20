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Трое жителей Братска добровольцами отправились в зону СВО

Мужчинам вручили вещмешки с набором всего необходимого на первое время.

Источник: Соцсети

Трое жителей Братска выехали накануне в сборный пункт в Шелехове, чтобы там подписать контракт с министерством обороны. На областном сборном пункте мужчин распределят в воинские подразделения ВС РФ. Об этом сообщает мэр города Сергей Серебренников в своем телеграм-канале.

Добровольцам пожелали успешной службы, вручили вещмешки «Братск» с набором всего необходимого на первое время.

Сибиряков благословил иерей Иоанн. Он отслужил молебен, окропил мужчин святой водой и вручил им иконы с молитвой о воинах.

— Я иду туда с боевым настроением! У меня гражданская специальность — бортинженер, учился в Санкт-Петербурге. Хочу попасть в войска по своей специальности. Но куда возьмут — туда пойду: может в разведку или в мотострелки", — говорит доброволец.