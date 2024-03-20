Трое жителей Братска добровольцами отправились в зону СВО

Трое жителей Братска выехали накануне в сборный пункт в Шелехове, чтобы там подписать контракт с министерством обороны. На областном сборном пункте мужчин распределят в воинские подразделения ВС РФ. Об этом сообщает мэр города Сергей Серебренников в своем телеграм-канале.
Добровольцам пожелали успешной службы, вручили вещмешки «Братск» с набором всего необходимого на первое время.
Сибиряков благословил иерей Иоанн. Он отслужил молебен, окропил мужчин святой водой и вручил им иконы с молитвой о воинах.
— Я иду туда с боевым настроением! У меня гражданская специальность — бортинженер, учился в Санкт-Петербурге. Хочу попасть в войска по своей специальности. Но куда возьмут — туда пойду: может в разведку или в мотострелки", — говорит доброволец.