Фальков заявил о желании, чтобы молодые ученые жили в Челябинске

Валерий Фальков дал большое интервью по этому вопросу изданию РИА «Новости». Одна из частей беседы касалась причин строительства межуниверситетских кампусов в разных российских городах. По мнению федерального министра, кампуса нацелены на то, чтобы становиться точками притяжения для талантливых людей. Фальков отметил, что сегодня регионы бьются за людей, создают условия, чтобы талантливая молодежь не уезжала. Иллюстрируя этот подход министр заявил, что делается это для того, «чтобы преподаватели, аспиранты, молодые ученые жили не только в Москве и в Санкт-Петербурге, но и в Челябинске…».