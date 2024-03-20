Радию Хабирову — 60. «Башинформ» рассказал о руководителе и человеке

Специальный корреспондент информационного агентства «Башинформ» Азат Гиззатуллин, который с первых дней возвращения Радия Хабирова в родную республику работает в его пуле и сопровождает его в рабочих поездках, делится своими личными эмоциями и впечатлениями от работы с Главой Башкортостана.
Пятница, 15 марта. Раннее утро. По традиции собираемся около Белого дома нашей журналистской бригадой, которая неизменно сопровождает Радия Хабирова в его поездках. В семь утра стартуем в Стерлитамак, куда через три часа должен приехать Глава республики. Пока ждем, отслеживаем новости. Наконец, появилась: в 8 утра Радий Хабиров вместе с супругой одними из первых проголосовали на выборах президента России. Значит, Глава уже на пути в Стерлитамак.
Вскоре он приезжает на объект. Сегодня это «Инмаш». Краткие, крепкие рукопожатия с министрами, руководством предприятия, и сразу же деловой разговор. Как правило, Главу просят о помощи в развитии производства: кому-то нужны преференции, кому-то — новые площадки для расширения производства, кому-то — софинансирование в рамках госпрограмм, кому-то — субсидии. Один из главных принципов Радия Хабирова — не принимать скоропалительных решений, особенно в тех случаях, когда это связано с бюджетными расходами. Только после тщательного изучения проблемы: государственные ресурсы требуют полной проработки вопроса. По всей видимости, этот принцип идет еще с его юридического этапа жизни: ни один грамотный, квалифицированный юрист даже простого совета не даст, пока не изучит документы. Хорошая привычка.
После «совещания на ногах» на «Инмаше» едем на следующий объект. Это научно-производственное объединение «Станкостроение». Предприятие станет основой создаваемого станкостроительного кластера. После его реализации республика станет крупнейшим производителем станков в стране.
Глава внимательно изучает все детали проекта, интересуется, какая помощь нужна будет во время строительства новых цехов и производства. Вопросы-ответы летают словно мячик во время турнира по теннису. Смотрю на Главу, у которого глаза буквально горят, и вспоминаю лето 2019 года. Тогда мы тоже были на НПО «Станкостроение», и тогда завод был на грани закрытия из-за несогласованности между акционерами и вертикально интегрированными структурами.
Помню, как Глава тогда возмущался: такие возможности для развития региона, и все простаивает! Сколько совещаний и в регионе, и в Москве прошло, пока предприятие перешло под крыло Ростеха, считать не буду. Но сегодня, через пять с лишним лет, завод производит больше половины станков страны.
Кстати, порой при каких-то особенно «острых» вопросах присущая Радию Хабирову сдержанность отключается. Помню, что после посещения нескольких колледжей подряд и общения с ребятами он поделился с нами мыслями и эмоциями:
«Я же у ребят спрашиваю не только об учебе, но и об условиях проживания в общежитиях. Вы же сами видите: и материально-техническая база в плачевном состоянии, и общежития обшарпанные. Как мы в таких условиях можем воспитать ребят, гордых за свою трудовую профессию? Кто и с каким багажом знаний на заводы пойдет потом работать?».
А буквально через несколько дней последовало решение: ежегодно выделять полмиллиарда рублей на капитальный ремонт колледжей. За два года отремонтировали 20 колледжей, а в этом году будут реконструированы еще 15 учебных зданий колледжей, и это не считая общежитий.
Но это сейчас. А в первые дни после возвращения в республику было намного сложнее. Необходимо было менять менталитет людей — возвращать жителям региона психологию лидера.
Помню наши первые поездки. Глава республики в районах и городах сам формировал график, и мы порой даже не знали, где будет следующая точка. В каждом муниципалитете — сложные разговоры с людьми. У жителей республики накопилось много вопросов к прежней власти региона, к руководителям муниципалитетов, которые порой не хотели их слушать и решать проблемы.
Вспоминаю, как три часа с лишним Глава Башкортостана в октябре 2018 года, в одну из первых рабочих поездок общался с жителями села Темясово Баймакского района, где до этого случился конфликт из-за незаконной добычи камня-плитняка.
У людей накипело и они, не стесняясь в выражениях, ругали как районную власть, так и горе-предпринимателей. Радий Фаритович поехал на этот карьер, увидел своими глазами, какое безобразие после себя оставили добытчики камня. И тогда же прозвучало первое обещание и первое предупреждение:
«Мне важно, чтобы вы жили хорошо. Другой задачи у меня нет. Я сам всегда жил по справедливости. И все главы районов у нас будут жить так же. Кто не согласен с этим — будут уходить», — сказал Радий Хабиров, стоя один среди множества обиженных, разгневанных людей.
Свое обещание он сдержал: проблему с карьерами «дожал», навел порядок в сфере недропользования, а главы муниципалитетов, которые не смогли работать в новом формате, начали уходить сами.
Форматы живого общения были во всех поездках, разговоры Главы республики с людьми длились часами, под проливным дождем, знойным солнцем, сильным снегопадом или бураном. Порой мы, журналисты, уже не выдерживали, уходили греться в наш автобус или прятались где-нибудь от дождя, а Радий Фаритович продолжал терпеливо отвечать на вопросы.
Жители республики жаловались на отсутствие рабочих мест, новых производств, из-за чего мужчины, чтобы прокормить семьи, вынуждены были уезжать работать на Север вахтовым методом. Почти во всех районах и городах не хватало врачей, состояние больниц и ФАПов оставляло желать лучшего, сельская молодёжь жаловалась на отсутствие спортивной инфраструктуры, нормальных клубов, на плохое питание в школах. Куда бы мы ни приезжали, возникал вопрос отсутствия нормальных дорог, автобусного сообщения между райцентром и деревнями. И все эти проблемы требовали ответа первого лица республики.
Поражало терпение и умение Радия Фаритовича найти нужные слова для людей. Но обещания не были пустыми. Он всегда говорил и говорит: «Если я что-то обещал людям, это надо сделать, пусть даже не одномоментно. Мужчина должен отвечать за свои слова». Это он говорил и главам районов и городов, когда критиковал их за неумение общаться с людьми, слушать их.
Кстати, о мужском. Мы всегда обращали внимание на то, что в любую погоду Радий Фаритович ходит без головного убора. На это обратили внимание и наши читатели, которые в соцсетях советовали мне спросить, почему первое лицо республики не носит шапку, и просили передать, чтобы он обязательно ее надевал — берег свое здоровье. В одной из поездок я задал этот вопрос, но он отшутился. И только потом, во время одного мероприятия я понял: на каждом мероприятии присутствуют женщины, пожилые люди. И таким образом он, как мужчина, проявляет уважение.
Это его отношение к тем, кого он (по его убеждению, он говорил нам об этом не раз) должен защищать и оберегать, проявилось и после начала специальной военной операции. Республика одной из первых начала формировать и отправлять добровольческие батальоны. Радий Хабиров досконально, вплоть до мелочей, типа воды в дорогу, интересовался, всем ли обеспечены ребята, которые отправляются на передовую, лично посещал их в местах боевого слаживания, а потом уже и на передовой. То же самое происходило и когда началась частичная мобилизация. Глава региона несколько раз лично приезжал на проводы наших ребят.
Самые тяжелые моменты настали, когда республика начала провожать в последний путь и хоронить наших героев. Каждый раз найти слова утешения, выразить скорбь, объяснить родителям, женам, детям, почему погибли их сыновья, мужья и отцы — все это Главе республики, конечно, дается непросто. Мы видим, как он через себя пропускает эту боль. Никогда не забуду момент, когда в Иглинском районе прощались с бойцом батальона имени Шаймуратова Денисом Фатхутдиновым. Радий Фаритович присел к его пятилетнему сыну и о чем-то с ним поговорил, а потом просто отошел в сторону от всех и молча стоял, глядя вдаль. Но мы видели, как ему тяжело, как он через себя пропускает боль семей, потерявших сына, мужа, отца. А через два дня он приехал вновь в семью погибшего бойца и привез подарки для двух сыновей Дениса, которые он купил на личные деньги. Снимать и писать об этом он нам запретил.
Лето 2023 года. Глава республики несколько раз посещал место боевого слаживания мотострелкового полка «Башкортостан». В каждой поездке он лично общался с бойцами, узнавал, какие проблемы возникают у их семей, и тут же давал поручения.
То же самое происходит, когда Радий Фаритович выезжает в зону проведения специальной военной операции. Каждая такая поездка сопряжена с риском для жизни, но он говорит:
«Это нужно ребятам, они должны знать — мы рядом, мы поможем».
В каждом районе или городе Глава Башкортостана в обязательном порядке сейчас встречается с семьями наших погибших ребят, всегда спрашивает, все ли решены вопросы, нет ли проблем со здоровьем у пожилых родителей, предлагает им пройти курс лечения и реабилитации в республиканском кардиоцентре.
«Республика никогда не забудет своих героев, семьи будут обеспечены всем необходимым, а детей мы будем поднимать всем Башкортостаном», — говорит всегда Радий Хабиров.
7 марта 2024 года в конгресс-холле «Торатау» проходит торжественное мероприятие и концерт, посвященные женскому празднику. После их завершения Глава в течение часа общается и фотографируется с представительницами прекрасного пола, отвечает на их вопросы.
«На 8 марта мы пригласили на праздник 700 женщин. Там были мамы и супруги погибших участников СВО. Так получилось, что, по сути, на торжественном мероприятии я провел прием граждан. По итогам общения с ними дал порядка 47 поручений. Поэтому я чувствую, что надо поглубже изучить некоторые вопросы. Самое страшное, что мы можем сделать, — это проявить бездушие. Нужно по-человечески объяснить, обнять и просто быть рядом. Это нетрудно».
И в этом — весь он.
Еще одна черта, которая отличает руководителя такого масштаба, — умение вести переговоры, строить диалог с федеральными вице-премьерами, министрами, руководителями крупных российских компаний, главами регионов.
Все это остается за кадром, но каждая мелочь в них важна. Со многими из них Радия Фаритовича связывают давние деловые отношения, с некоторыми из них и дружеские. В каждой из таких встреч Глава республики находит любую возможность, чтобы Башкортостан получил максимальную пользу.
Необыкновенная работоспособность Главы республики порой нас заставляет валиться с ног, особенно когда поездки, публичные мероприятия следуют беспрерывной чередой. Обычно в районах и городах Радий Фаритович после рабочей поездки всегда нам желает, чтобы мы без происшествий добрались домой и удачной дороги, а сам говорит: «Я еще заеду в Уфе на работу, надо провести небольшое рабочее совещание и поработать с документами». И мы с ребятами всегда задаемся вопросом: откуда столько сил и энергии у него, ведь завтра с утра очередное мероприятие или приезд высокого гостя.
Иногда задумываюсь: зачем руководителю такого большого региона вникать во все мелочи, спрашивать, какой камень и откуда привезут для фасада будущего Дворца борьбы, какие светильники или тренажеры установят во дворах или в парках, какие тарелки должны быть в школьных столовых и многое другое. Но, как говорит сам Радий Хабиров: «мелочей в любом деле не бывает, если что-то упустить, оно может потянуть за собой больше проблем. Я всегда за результат. Пусть он маленький, но он должен быть ощутимым, видимым, чтобы человек мог понять его полезность, оценить то, как мы работаем», при этом подчеркивает: «если я ресурс моей власти буду тратить на уборку улиц, у меня не останется времени другим заниматься», давая четкий сигнал властям городов и районов.
Радий Хабиров по-особенному относится к природе нашей республики. Порой в том или ином районе он останавливается, чтобы запечатлеть на телефон красивый пейзаж, лошадей, которые пасутся. И надо было видеть, как Глава республики восхищенно смотрел на наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш и потом рассказывал нам о своих ярких впечатлениях. При этом он уже сам может быть экскурсоводом по природным достопримечательностям республики, о каждом из них он знает подробности, о которых не знают даже некоторые специалисты.
В такой непростой работе нельзя и без чувства юмора и самоиронии. В августе 2021 года, когда в республику на открытие завода «Цемикс» приезжал президент России, уже после того, как Владимир Владимирович улетел, Глава республики рассказал журналистам своего пула, как он проводил тогда еще в условиях пандемии необходимый карантин перед встречей с главой государства.
«Я перечитал много книг, когда становилось скучно, мы перестукивались через стенку с Йозефом (учредитель компании Lasselsberger Йозеф Ласселсбергер — прим. ред.), боялся поправиться, кормили хорошо, а гулять-то нельзя было. Самое главное, была возможность не бриться, не видел же никто меня», — рассказал нам тогда Глава республики.
Кстати: свою охрану, водителей, службу протокола, журналистов, операторов и фотографов своего пула он видит чаще, чем семью.
«Когда я ухожу на работу, сыновья еще спят, когда приезжаю — уже спят. Но есть выходной для общения, или я иногда прошу, чтобы либо одного, либо другого привозили ко мне вечером на работу. Самый младший меня называет атай, и это очень приятно. С Фаритом, который постарше, мы разговариваем обо всем, и я не делаю скидку на его возраст. Мне очень запомнилась шутка, которую мне рассказал один из наших великих спортсменов, когда они недавно приезжали к нам в республику: “В семье хозяин должен быть одна”. Поэтому в этом плане у меня очень надежный тыл, и мне дома комфортно. Я счастливый человек, у меня любимая жена, замечательные дети», — говорит Радий Хабиров.
Агентство «Башинформ» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Радию Фаритовичу крепкого здоровья, счастья, благополучия, реализации всех намеченных планов.