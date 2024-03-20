Радию Хабирову — 60. «Башинформ» рассказал о руководителе и человеке

Самые тяжелые моменты настали, когда республика начала провожать в последний путь и хоронить наших героев. Каждый раз найти слова утешения, выразить скорбь, объяснить родителям, женам, детям, почему погибли их сыновья, мужья и отцы — все это Главе республики, конечно, дается непросто. Мы видим, как он через себя пропускает эту боль. Никогда не забуду момент, когда в Иглинском районе прощались с бойцом батальона имени Шаймуратова Денисом Фатхутдиновым. Радий Фаритович присел к его пятилетнему сыну и о чем-то с ним поговорил, а потом просто отошел в сторону от всех и молча стоял, глядя вдаль. Но мы видели, как ему тяжело, как он через себя пропускает боль семей, потерявших сына, мужа, отца. А через два дня он приехал вновь в семью погибшего бойца и привез подарки для двух сыновей Дениса, которые он купил на личные деньги. Снимать и писать об этом он нам запретил.