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Остались жена и двое детей: военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.

Источник: Соцсети

В Эхирит-Булагатском районе простились с земляком, погибшим в зоне СВО во время выполнения боевой задачи. Дмитрий Помощников погиб 1 марта 2024 года. Об этом сообщает глава района Геннадий Осодоев.

— Сибиряк родился 22 мая 1989 года в поселке Усть-Ордынский. 28 декабря 2023 года в Москве он подписал контракт и отправился в зону спецоперации, — говорит глава района.

У погибшего остались жена и двое детей.

Администрация и дума Эхирит-Булагатского района выражают соболезнования семье и друзьям погибшего земляка.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что трое жителей Братска добровольцами отправились в зону СВО.