Остались жена и двое детей: военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В Эхирит-Булагатском районе простились с земляком, погибшим в зоне СВО во время выполнения боевой задачи. Дмитрий Помощников погиб 1 марта 2024 года. Об этом сообщает глава района Геннадий Осодоев.
— Сибиряк родился 22 мая 1989 года в поселке Усть-Ордынский. 28 декабря 2023 года в Москве он подписал контракт и отправился в зону спецоперации, — говорит глава района.
У погибшего остались жена и двое детей.
Администрация и дума Эхирит-Булагатского района выражают соболезнования семье и друзьям погибшего земляка.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что трое жителей Братска добровольцами отправились в зону СВО.