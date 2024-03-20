В краевой закон о соцподдержке инвалидов внесут изменения

По информации профильных краевых министерств, за 2022 год было выдано свыше 6 тысяч направлений на медобследования гражданам в частные медицинские организации в соответствие с договорами на оказание услуг в рамках ОМС. От этого числа 89% (5,5 тысяч человек) — это инвалиды, в том числе дети-инвалиды.