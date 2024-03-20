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В краевой закон о соцподдержке инвалидов внесут изменения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На заседании комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания депутаты рассмотрели изменения в краевой закон «О социальной поддержке инвалидов». Поправки коснутся компенсационных выплат за проезд к месту лечения в частных клиниках гражданам, которые имеют право на получение набора социальных услуг.

Источник: Заксобрание Красноярского края

По информации профильных краевых министерств, за 2022 год было выдано свыше 6 тысяч направлений на медобследования гражданам в частные медицинские организации в соответствие с договорами на оказание услуг в рамках ОМС. От этого числа 89% (5,5 тысяч человек) — это инвалиды, в том числе дети-инвалиды.

У людей с инвалидностью есть право на денежную компенсацию расходов на оплату проезда к месту проведения обследования и обратно в пределах страны, если оказать медицинские услуги по месту проживания невозможно.

Однако компенсация не распространялась на граждан, получающих лечение в частных организациях, осуществляющих деятельность по программам ОМС.

Новые изменения в краевой закон предлагают исправить данную ситуацию: за получением компенсации проезда смогут обратиться и пациенты частных медицинских клиник, расположенных как в Красноярском крае, так и за его пределами. При условии, что получить необходимые услуги невозможно по месту жительства.

Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев подчеркнул актуальность изменений: «Справедливость должна быть восстановлена, жители края должны иметь равные возможности для восстановления здоровья. На компенсацию проезда до места лечения должны рассчитывать пациенты и государственных, и частных медицинских организаций».

По предварительным расчетам, в 2024 году расходы краевого бюджета на эти цели составят около 42 млн рублей.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на сессии 21 марта.

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