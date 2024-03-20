В краевой закон о соцподдержке инвалидов внесут изменения

По информации профильных краевых министерств, за 2022 год было выдано свыше 6 тысяч направлений на медобследования гражданам в частные медицинские организации в соответствие с договорами на оказание услуг в рамках ОМС. От этого числа 89% (5,5 тысяч человек) — это инвалиды, в том числе дети-инвалиды.
У людей с инвалидностью есть право на денежную компенсацию расходов на оплату проезда к месту проведения обследования и обратно в пределах страны, если оказать медицинские услуги по месту проживания невозможно.
Однако компенсация не распространялась на граждан, получающих лечение в частных организациях, осуществляющих деятельность по программам ОМС.
Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев подчеркнул актуальность изменений: «Справедливость должна быть восстановлена, жители края должны иметь равные возможности для восстановления здоровья. На компенсацию проезда до места лечения должны рассчитывать пациенты и государственных, и частных медицинских организаций».
По предварительным расчетам, в 2024 году расходы краевого бюджета на эти цели составят около 42 млн рублей.
Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на сессии 21 марта.