Путин встретился с главой коллегии ЕЭК Сагинтаевым в Кремле

Российский лидер поздравил главу коллегии ЕЭК со вступлением в должность, отметил его колоссальный опыт как на самых высоких должностях в правительстве Казахстана, так и в Евразийской экономической комиссии.
«Вы приступили уже и к подготовке юбилейного мероприятия, на 8 мая мы его запланировали. Вы уже, по-моему, со всеми главами государств проработали. Но в новом качестве вы всем руководителям наших стран представились».
Со своей стороны Бакытжан Сагинтаев поздравил Путина с победой на выборах.
«Результаты выборов позволяют нам сегодня отметить всенародную поддержку проводимой вами политики и правильности выбора стратегического курса социально-экономического развития страны», — подчеркнул глава ЕЭК.
Он пожелал президенту и российскому народу процветания, всестороннего динамичного развития, а также успешного преодоления всех имеющихся вызовов.
«То, что я сегодня с вами встречаюсь, сразу же после выборов, показывает, насколько особое значение вы придаёте интеграционным процессам, особенно нашему Союзу».
По словам председателя ЕЭК, в этом году исполняется 10 лет ЕАЭС.
За это время взаимный товарооборот между странами вырос почти в два раза, а внешняя торговля увеличилась на 60 процентов, добавил он.
Расчеты в национальных валютах с 2015 до 2021 года в ЕАЭС составляли более 70%, в 2022 году — 80%.
«В этом году — уже 90 процентов. Думаю, что такими темпами мы уже скоро полностью перейдём между нами на расчёты в национальной валюте. Это очень хороший показатель для нас, радует».
Он также отметил, что оборот розничной торговли увеличился на 6,6%, инвестиционный капитал — на 10%, увеличение промышленного производства — почти 4%, увеличение объёма выполнения строительных работ — тоже немаловажно, более 8%.
«За 2025 год в рамках договора мы должны принять некоторые ключевые решения. Это создание общего рынка в сфере энергоресурсов, нефтегазовой сфере, электроэнергии. И очень серьёзный вопрос — общий финансовый рынок».
Глава ЕЭК напомнил, что офис евразийской финансовой организации должен располагаться в Алматы.
Другой приоритет комиссии — это внедрение цифровых технологий и решений в сфере экономической деятельности.
«Понятно, что сейчас разный уровень развития цифровизации в наших странах, и это немного нам мешает. Тем не менее мы эту работу проводим».
Центральный Банк России уже запустил цифровой рубль, Казахский национальный банк запустил уже цифровой тенге, напомнил Сагинтаев, и в дальнейшем в ЕЭК планируют на цифровые деньги перейти во всех странах Союза.
«Большая работа проводится, потому что в цифровой век наши люди, бизнес и население, общество просят, чтобы именно в рамках принципов четырёх свобод все вопросы были решены в цифровом режиме».
Говоря о промышленной кооперации, глава ЕЭК отметил, что сейчас идёт очень активно сбор проектов, очень большое количество банков задействовано во всех пяти странах.
«На сегодня мы на рассмотрение приняли четыре проекта. Два идут от “Газпромбанка”, один от Казахстанского народного банка и еще один проект мы рассматриваем от ЕАБР», — констатировал он.
Владимир Путин попросил Бакытжана Сагинтаева включить ЕЭК в совместную работу со странами БРИКС, в которой Россиия в этом году председательствует.
«Другие наши страны членами этого объединения не являются, но возможности там большие, имею в виду и планы наших китайских друзей, “Один пояс, один путь”. Мы всё время говорим, что это совместимые проекты: наш [проект] евразийского развития и китайский».
Президент России подчеркнул, что хотел бы предложить расширение разных инициатив в рамках БРИКС на евразийском пространстве.
«Любые шаги в этих сферах мы, конечно, стремимся согласовать со всеми участниками Евразийского экономического сообщества и, соответственно, конечно, с вашей позицией, с позицией Комиссии мы могли бы подготовить совместные предложения», — отметил Путин.
Российский президент считает, что это было бы интересно для всех, поскольку каждое из государств ЕАЭС так или иначе сотрудничает со странами — членами БРИКС, и совместны идеи могут быть перспективными.