Москва пригрозила Токио последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot

В конце декабря Белый дом подтвердил, что Токио решил передать США ракеты для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В посольстве Японии по итогам встречи посла Акира Муто с замглавы МИД Андреем Руденко выступили с утверждением, что передаваемые Вашингтону ракеты не будут использованы на Украине.