В конце декабря Белый дом подтвердил, что Токио решил передать США ракеты для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В посольстве Японии по итогам встречи посла Акира Муто с замглавы МИД Андреем Руденко выступили с утверждением, что передаваемые Вашингтону ракеты не будут использованы на Украине.
«Когда в декабре 2023 года администрация Фумио Кисиды добилась законодательного смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения — ради поставок производимых в стране по лицензии ракет для ЗРК Patriot Вашингтону, — прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения — киевского режима», — сказал Жесткий.
По его словам, «естественно, такое содействие дальнейшей накачке ВСУ вооружениями будем однозначно расценивать как соучастие Токио в преступных деяниях Киева, влекущих лишь увеличение числа жертв».
Кроме того, по его словам, на Смоленскую площадь вызвали «находившегося в Москве для консультаций со своим посольством руководителя российского направления МИД Японии для детального брифинга по ситуации вокруг Украины».
Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.