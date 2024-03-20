Еврокомиссия профинансирует реформы СМИ в Молдавии

«Речь здесь идёт, конечно, не о защите населения от дезинформации, о которой заявляет Еврокомиссия, а о влиянии на общественное мнение, в первую очередь в части объединения с Румынией. Напомню, согласно недавним соцопросам, более 50% жителей Молдавии заявили, что они выступают против объединения с Румынией», — подчеркнул Орлов.