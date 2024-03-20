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Ратмир Мавлиев поздравил Главу Башкирии с 60-летием необычным видео

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил Главу Башкирии с 60-летием необычным видео. Ролик с поздравлениями он разместил в своем телеграм-канале.

Видео содержит в себе многочисленные кадры с видами Уфы, в том числе с открытия в городе крупных социальных и культурных объектов.

«Для Уфы это честь в один год вместе с Вами отмечать юбилей, — поется в песне и отмечается, что с каждым годом столица республики становится только ярче. — Уфа — столица мира, так постарался Радий Хабиров».

Ранее специальный корреспондент информационного агентства «Башинформ» Азат Гиззатуллин, который с первых дней возвращения Радия Хабирова в родную республику работает в его пуле и сопровождает его в рабочих поездках, поделился своими личными эмоциями и впечатлениями от работы с Главой Башкортостана.

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