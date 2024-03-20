Лукашенко рассчитывает на динамичное расширение сотрудничества с Ираном

«С большим удовольствием отмечаю дружественный характер взаимодействия между нашими странами, которое основано на принципах открытости, уважения и равноправного диалога. Убежден, что в этом году Минск и Тегеран продолжат динамично расширять сотрудничество согласно договоренностям, достигнутым на высшем уровне во время моего визита в Исламскую Республику Иран в марте прошлого года. Пусть пробуждение, которое приносит весенний праздник Навруз, способствует Вашему Превосходительству в ответственном труде», — говорится в поздравлении.