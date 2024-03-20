Главные новости за 19 марта

ВЧЕРА
Лукашенко пригласил Василевскую и Новицкого в гости после космического полета и пообещал угостить фирменным салатом.
Лукашенко подписал указ о статусе белорусского космонавта.
Головченко: назрела необходимость изменить подходы к обеспечению граждан жильем.
Китель Гагарина, первый искусственный спутник и орбитальный корабль. Какие экспонаты можно увидеть в Музее космодрома Байконур.
Анфимов анонсировал повестку заседания Совета глав правительств СНГ.
Картун: обеспечен максимальный за последние 10 лет темп промышленного производства.
Регистрация на ЦЭ стартует 20 марта. Минобразования напоминает, как он будет проходить.
«Не стихает колокольный перезвон печали». На митинге в Озаричах почтили память жертв лагеря смерти.
Присмотр и занятость. Правоохранители о том, что позволит провести школьные каникулы безопасно.
Врач рассказал об эффективности лечения туберкулеза новыми препаратами.
Три новых станции зеленой ветки столичной подземки заработают к концу года.
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция «Перспективные направления развития придорожного сервиса: модернизация объектов и расширение видов услуг» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Участники: Сергей Леончик — заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций, Елена Чеботарь — начальник отдела организации торговли и общественного питания главного управления торговли и услуг Миноблисполкома, Ирина Паенкова — заместитель начальника отдела общественного питания Белкоопсоюза, Александр Драгун — директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка». Аккредитация СМИ по телефонам 311−33−70,
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников гидрометеорологической службы Республики Беларусь. Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Новшества по назначению и выплате больничных в Беларуси». Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «12 лет создаем цифровое будущее вместе». Начало в 12.30.
Выставка «Мова ваеннай ілюстрацыі», приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 31 марта в Национальной библиотеке Беларуси.
Выставка традиционного китайского и корейского искусства «Жемчужины Востока» будет работать до 6 мая в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА
Международный день лесов.
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
Всемирный день поэзии. Решение провозгласить 21 марта Днем поэзии было принято ЮНЕСКО в 1999 году на 30-й сессии, проходившей в Париже. ЮНЕСКО обращает внимание на удивительную способность поэтического слова пробуждать в человеке его творческие способности. Одной из основных целей Всемирного дня поэзии является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков посредством поэзии.
Всемирный день людей с синдромом Дауна. Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года. Синдром Дауна является одной из форм естественно развивающейся врожденной геномной патологии, распространенной во всех регионах мира и часто ведущей к изменениям моторики, физических характеристик и здоровья. Жизненно важное значение для роста и развития больных имеет адекватный доступ к медицинскому обслуживанию, программам раннего вмешательства и инклюзивного образования, а также проведение соответствующих исследований.
185 лет назад родился Мусоргский Модест Петрович, русский композитор. Автор музыкальной драмы «Борис Годунов», вокальных сборников, музыкальных памфлетов, фортепианных циклов, романсов, фортепианных пьес и др. Умер в 1881 году.
80 лет назад родился Дудченко Николай Григорьевич, хореограф, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1999). В 1961 году окончил музыкальное училище и балетную студию при Театре оперы и балета в Челябинске. С 1966 года организатор и художественный руководитель хореографического ансамбля «Веснянка» в Могилеве. С 1974 года организатор (с В. Гаевой) и художественный руководитель, с 1997 года директор и главный балетмейстер ансамбля «Хорошки», с 2003 года художественный руководитель хореографической студии при нем, с 2005 года балетмейстер-постановщик. Балетмейстер-постановщик опер «Дикая охота короля Стаха» В. Солтана, «Кармен» Ж. Бизе. Автор сценариев и постановщик юбилейных мероприятий,