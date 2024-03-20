Главные новости за 19 марта

80 лет назад родился Дудченко Николай Григорьевич, хореограф, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1999). В 1961 году окончил музыкальное училище и балетную студию при Театре оперы и балета в Челябинске. С 1966 года организатор и художественный руководитель хореографического ансамбля «Веснянка» в Могилеве. С 1974 года организатор (с В. Гаевой) и художественный руководитель, с 1997 года директор и главный балетмейстер ансамбля «Хорошки», с 2003 года художественный руководитель хореографической студии при нем, с 2005 года балетмейстер-постановщик. Балетмейстер-постановщик опер «Дикая охота короля Стаха» В. Солтана, «Кармен» Ж. Бизе. Автор сценариев и постановщик юбилейных мероприятий, в т. ч. международных, главный балетмейстер белорусской делегации на XXII Олимпийских играх в Москве, 500-летия со дня рождения Ф. Скорины, праздников города Минска (1986, 1987, 1988, 1996) и других белорусских городов. Умер в 2022 году.