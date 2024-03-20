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Депутаты Законодательного Собрания предлагают увеличить дорожный фонд Приангарья за счет новых источников

Иркутская область, НИА-Байкал — Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области предложили расширить перечень источников формирования областного дорожного фонда.

Источник: НИА Байкал

На заседании комитета по строительству и дорожному хозяйству ЗС, которое прошло под руководством Виктора Побойкина, парламентарии рассмотрели соответствующий проект постановления «Об увеличении доходов дорожного фонда Иркутской области».

Все источники формирования региональных дорожных фондов, установленные Бюджетным кодексом РФ, разделяются на обязательные и дополнительные. К обязательным относятся в том числе транспортный налог и акцизы на бензин, а дополнительные источники могут определять субъекты РФ. В постановлении депутаты рекомендуют Правительству региона провести анализ доходов, формирующих областной дорожный фонд, и проработать вопрос об использовании дополнительных источников.

В частности, предложено направлять в дорожный фонд не менее 1% от прогнозируемого объема поступлений налога на прибыль организаций, доходы от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, платы по договорам аренды земельных участков в полосе отвода этих дорог, а также доходов от платных парковок, расположенных на дорогах данного значения. В дальнейшем предлагается внести изменения в закон «О дорожном фонде Иркутской области» и расширить перечень источников формирования фонда, отмечает пресс-служба ЗС.

«В рамках нашего комитета мы рассматриваем этот вопрос в части определения концептуальной возможности увеличения финансирования дорожного фонда, определения дополнительных источников его формирования. Затем продолжим работать над этой темой более предметно вместе с бюджетным комитетом Заксобрания и Правительством», — отметил Виктор Побойкин.

Проект постановления Законодательного Собрания «Об увеличении доходов дорожного фонда Иркутской области» будет включен в повестку ближайшей сессии областного парламента, которая состоится 26 марта.