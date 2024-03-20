Депутаты Законодательного Собрания предлагают увеличить дорожный фонд Приангарья за счет новых источников

Все источники формирования региональных дорожных фондов, установленные Бюджетным кодексом РФ, разделяются на обязательные и дополнительные. К обязательным относятся в том числе транспортный налог и акцизы на бензин, а дополнительные источники могут определять субъекты РФ. В постановлении депутаты рекомендуют Правительству региона провести анализ доходов, формирующих областной дорожный фонд, и проработать вопрос об использовании дополнительных источников.

В частности, предложено направлять в дорожный фонд не менее 1% от прогнозируемого объема поступлений налога на прибыль организаций, доходы от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, платы по договорам аренды земельных участков в полосе отвода этих дорог, а также доходов от платных парковок, расположенных на дорогах данного значения. В дальнейшем предлагается внести изменения в закон «О дорожном фонде Иркутской области» и расширить перечень источников формирования фонда, отмечает пресс-служба ЗС.