Депутаты Законодательного Собрания предлагают увеличить дорожный фонд Приангарья за счет новых источников

На заседании комитета по строительству и дорожному хозяйству ЗС, которое прошло под руководством Виктора Побойкина, парламентарии рассмотрели соответствующий проект постановления «Об увеличении доходов дорожного фонда Иркутской области».
Все источники формирования региональных дорожных фондов, установленные Бюджетным кодексом РФ, разделяются на обязательные и дополнительные. К обязательным относятся в том числе транспортный налог и акцизы на бензин, а дополнительные источники могут определять субъекты РФ. В постановлении депутаты рекомендуют Правительству региона провести анализ доходов, формирующих областной дорожный фонд, и проработать вопрос об использовании дополнительных источников.
«В рамках нашего комитета мы рассматриваем этот вопрос в части определения концептуальной возможности увеличения финансирования дорожного фонда, определения дополнительных источников его формирования. Затем продолжим работать над этой темой более предметно вместе с бюджетным комитетом Заксобрания и Правительством», — отметил Виктор Побойкин.
Проект постановления Законодательного Собрания «Об увеличении доходов дорожного фонда Иркутской области» будет включен в повестку ближайшей сессии областного парламента, которая состоится 26 марта.