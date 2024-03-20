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Главе ЦИК присвоили почетное звание Заслуженного наставника молодежи

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Председателю Центральной избирательной комиссии Зайниддину Низамходжаеву присвоено почетное звание «Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан». Нагрудный знак ему вручил 19 марта Шавкат Мирзиёев.

Источник: Podrobno.uz

Доктор медицинских наук, профессор Зайниддин Низамходжаев многие годы самоотверженно работал на ряде ответственных должностей. В 2014 году был удостоен звания «Герой Узбекистана».

Новое почетное звание присуждено за многолетний плодотворный труд в представительных органах государственной власти и системе здравоохранения нашей страны, большие заслуги в совершенствовании национальной избирательной системы в соответствии с общепризнанными международными стандартами, успешном осуществлении демократических реформ, реализации конституционных прав граждан, достойный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, воспитание молодого поколения в духе любви и преданности к Родине, а также в связи с 70-летием.

Шавкат Мирзиеев