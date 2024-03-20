Главе ЦИК присвоили почетное звание Заслуженного наставника молодежи

Новое почетное звание присуждено за многолетний плодотворный труд в представительных органах государственной власти и системе здравоохранения нашей страны, большие заслуги в совершенствовании национальной избирательной системы в соответствии с общепризнанными международными стандартами, успешном осуществлении демократических реформ, реализации конституционных прав граждан, достойный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, воспитание молодого поколения в духе любви и преданности к Родине, а также в связи с 70-летием.