МОК запретил белорусским спортсменам участвовать в открытии Олимпиады в Париже

По его словам, нейтральные спортсмены не примут участие в параде делегаций, так как они являются нейтральными. Вместе с тем он обратил внимание на то, что спортсменам из Беларуси и России дадут возможность «прочувствовать это событие». Маклеод напомнил, что это тот принцип, по которому принимали участие в церемонии открытия в нейтральном статусе спортсмены Югославии в 1992 году. Что касается церемонии закрытия, отметил он, то по ней решение примут позже.