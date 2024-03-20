МОК запретил белорусским спортсменам участвовать в открытии Олимпиады в Париже

Стало известно, что Международный олимпийский комитет принял решение не допустить спортсменов из Беларуси и России к участию в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Подробности рассказал директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод, передает Sputnik.by.
По его словам, нейтральные спортсмены не примут участие в параде делегаций, так как они являются нейтральными. Вместе с тем он обратил внимание на то, что спортсменам из Беларуси и России дадут возможность «прочувствовать это событие». Маклеод напомнил, что это тот принцип, по которому принимали участие в церемонии открытия в нейтральном статусе спортсмены Югославии в 1992 году. Что касается церемонии закрытия, отметил он, то по ней решение примут позже.