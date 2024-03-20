Власти Екатеринбурга потратят 3,7 млн на ТВ-пиар

Напомним, в юбилейный год Екатеринбурга администрация тратила только на разработку и продвижение юбилейного сайта города 3,5 млн рублей. Подрядчик должен был привлечь на сайт 1 млн посетителей, а также 15 тыс. — в юбилейные группы «ВКонтакте».