Власти Екатеринбурга потратят 3,7 млн на ТВ-пиар

За эти деньги сотрудники телеканала должны подготовить:
- 42 коротких новости хронометражем до двух минут;
- девять телевизионных программ длительностью до 10 минут;
- пять прямых эфиров по 30 минут;
- 14 сюжетов, освещающих деятельность администрации хронометражем до трех минут;
- 14 программ с гостем в студии.
Напомним, в юбилейный год Екатеринбурга администрация тратила только на разработку и продвижение юбилейного сайта города 3,5 млн рублей. Подрядчик должен был привлечь на сайт 1 млн посетителей, а также 15 тыс. — в юбилейные группы «ВКонтакте».