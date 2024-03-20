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Власти Екатеринбурга потратят 3,7 млн на ТВ-пиар

Администрация Екатеринбурга заплатит 3,7 млн рублей за освещение ее деятельности на телеканале. Информация появилась на сайте Госзакупок. Контракт заключается до конца текущего года.

За эти деньги сотрудники телеканала должны подготовить:

  • 42 коротких новости хронометражем до двух минут;
  • девять телевизионных программ длительностью до 10 минут;
  • пять прямых эфиров по 30 минут;
  • 14 сюжетов, освещающих деятельность администрации хронометражем до трех минут;
  • 14 программ с гостем в студии.

Напомним, в юбилейный год Екатеринбурга администрация тратила только на разработку и продвижение юбилейного сайта города 3,5 млн рублей. Подрядчик должен был привлечь на сайт 1 млн посетителей, а также 15 тыс. — в юбилейные группы «ВКонтакте».

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