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Свердловский губернатор назвал ответственных за борьбу с лесными пожарами

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил список чиновников, отвечающих за охрану лесов от пожаров. В перечень вошли почти 50 человек, включая самого главу региона, следует из согласованного плана тушения лесных пожаров на 2024 год.

Вместе с губернатором по линии областного правительства курировать направление будут его первый заместитель Алексей Шмыков, министр природы Денис Мамонтов и исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Владимир Бережнов. В список включены руководители почти 30 лесничеств региона, глава Уральской авиалесоохраны Александр Петров и директора парков и заповедников.

Курировать охрану лесов будут и представители силовых ведомств. В группу вошли начальник главного управления МЧС по области Виктор Теряев и шеф главка МВД Александр Мешков. Кроме того, в перечне — восемь руководителей различных «лесных» подведомств Минобороны РФ.

В муниципалитетах отвечать за охрану лесов будут мэры. Отдельно в плане тушения приводится состав комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В нее, помимо губернатора, входят его замы Азат Салихов (силовой блок) и Павел Креков (социальный блок), представители МВД и МЧС и ряд министров: Александр Кудрявцев (общественная безопасность), Михаил Волков (строительство), Андрей Карлов (здравоохранение), Анна Кузнецова (агропром) и другие.

Первые лесные пожары в новом сезоне уже зафиксированы в Свердловской области. С настоящей «эпидемией» возгораний регион столкнулся весной-летом 2023 года. Тогда масштабные пожары накрыли область уже в апреле. Трагическое возгорание в поселке Сосьва оставило без жилья несколько сотен человек и стало известно на всю Россию.

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