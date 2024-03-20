Свердловский губернатор назвал ответственных за борьбу с лесными пожарами

Вместе с губернатором по линии областного правительства курировать направление будут его первый заместитель Алексей Шмыков, министр природы Денис Мамонтов и исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Владимир Бережнов. В список включены руководители почти 30 лесничеств региона, глава Уральской авиалесоохраны Александр Петров и директора парков и заповедников.
Курировать охрану лесов будут и представители силовых ведомств. В группу вошли начальник главного управления МЧС по области Виктор Теряев и шеф главка МВД Александр Мешков. Кроме того, в перечне — восемь руководителей различных «лесных» подведомств Минобороны РФ.
В муниципалитетах отвечать за охрану лесов будут мэры. Отдельно в плане тушения приводится состав комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В нее, помимо губернатора, входят его замы Азат Салихов (силовой блок) и Павел Креков (социальный блок), представители МВД и МЧС и ряд министров: Александр Кудрявцев (общественная безопасность), Михаил Волков (строительство), Андрей Карлов (здравоохранение), Анна Кузнецова (агропром) и другие.
Первые лесные пожары в новом сезоне уже зафиксированы в Свердловской области. С настоящей «эпидемией» возгораний регион столкнулся весной-летом 2023 года. Тогда масштабные пожары накрыли область уже в апреле. Трагическое возгорание в поселке Сосьва оставило без жилья несколько сотен человек и стало известно на всю Россию.