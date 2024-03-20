Свердловский губернатор назвал ответственных за борьбу с лесными пожарами

Первые лесные пожары в новом сезоне уже зафиксированы в Свердловской области. С настоящей «эпидемией» возгораний регион столкнулся весной-летом 2023 года. Тогда масштабные пожары накрыли область уже в апреле. Трагическое возгорание в поселке Сосьва оставило без жилья несколько сотен человек и стало известно на всю Россию.