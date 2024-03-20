Радий Хабиров начал «Мужской разговор» со школьниками, кадетами и юнармейцами

Он проходит на территории военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. На форум приглашены 250 школьников, среди них дети участников специальной военной операции, кадеты и юнармейцы.
На утреннем построении со словами приветствия к ребятам обратился Радий Хабиров.
«Сегодня мы проведём с вами насыщенный день. Мы сегодня проводим форум “Мужской разговор”. Парк “Патриот” носит имя Максима Серафимова. 25 февраля 2022 года, защищая нашу страну, он погиб. Это настоящий, яркий, красивый, сильный офицер. И мы приняли решение, что парк “Патриот” будет носить имя Максима Серафимова. Рядом со мной — отец Максима Серафимова, Владимир Викторович. Сегодня среди вас разные ребята, практически со всей республики приехали. Среди вас ребята в том числе, родители которых сегодня воюют, ребята, у которых отцы погибли», — сказал Радий Хабиров и предложил почтить память всех погибших наших воинов минутой молчания.
После этого юные курсанты приняли участие в утренней зарядке вместе с Радием Хабировым, отцом Максима Серафимова Владимиром Серафимовым, четырёхкратным победителем турнира «Самый сильный человек России» Эльбрусом Нигматуллиным, легендарным следователем по особо важным делам Следственного комитета по Республике Башкортостан, ветераном афганской войны Виктором Гурьевым, автором и исполнителем песен Рамилем Бадамшиным, капитаном хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорием Паниным, бойцом смешанных единоборств, депутатом Государственного Собрания Джеффом Монсоном и ветераном афганской войны, воином-интернационалистом Дмитрием Глушко.
«Сегодня бодрое хорошее утро. Немножко прохладно, но сейчас солнце вышло, ребята согреются. Будет такой ежегодный проект. Я его назвал “Мужской разговор”. Мы собрали здесь ребят в “Патриоте” со всей республики. Здесь разные ребята: отличники учебы, юнармейцы, несколько десятков ребят, у которых отцы воюют, есть ребята, у которых отцы погибли на СВО. Здесь вот, видите, отец Максима Серафимова с нами, Владимир Викторович. Здесь ребята со мной — настоящие мужики: Григорий Панин приехал, Эльбрус Нигматуллин, Джефф Монсон. Задача у меня какая? Мы постарше, мы хотим ребятам какие-то наши правильные мысли передать, потому очень важно их голову заполнить настоящим, хорошим», — поделился своими впечатлениями после утренней зарядки Радий Хабиров в разговоре со спецкором ИА «Башинформ».
Напомним, сегодня Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отмечает свой 60-летний юбилей. Начать этот день он решил с общения с ребятами в парке «Патриот».