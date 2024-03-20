Радий Хабиров начал «Мужской разговор» со школьниками, кадетами и юнармейцами

«Сегодня бодрое хорошее утро. Немножко прохладно, но сейчас солнце вышло, ребята согреются. Будет такой ежегодный проект. Я его назвал “Мужской разговор”. Мы собрали здесь ребят в “Патриоте” со всей республики. Здесь разные ребята: отличники учебы, юнармейцы, несколько десятков ребят, у которых отцы воюют, есть ребята, у которых отцы погибли на СВО. Здесь вот, видите, отец Максима Серафимова с нами, Владимир Викторович. Здесь ребята со мной — настоящие мужики: Григорий Панин приехал, Эльбрус Нигматуллин, Джефф Монсон. Задача у меня какая? Мы постарше, мы хотим ребятам какие-то наши правильные мысли передать, потому очень важно их голову заполнить настоящим, хорошим», — поделился своими впечатлениями после утренней зарядки Радий Хабиров в разговоре со спецкором ИА «Башинформ».