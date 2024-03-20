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Сергей Шелест посетил отремонтированную омским меценатом школу № 81

Омские бизнесмены вложили в проект «Меценатство» более 100 млн рублей.

Мэр Омска Сергей Шелест вместе с гендиректором ГК «Стройбетон» посетили школу № 81. Они оценили обновленное образовательное учреждение.

В школе провели полную замену окон, отремонтировали санузлы. Также отремонтировали актовый зал, который не функционировал несколько лет — в помещении был прохудившийся пол, старые кресла, отсутствовала аппаратура.

— Сегодня, благодаря Александру Сергеевичу, актовый зал просто не узнать: проведен ремонт, установлены удобные кресла, оформлена сцена, смонтированы световая и звуковая системы, завершающим штрихом станет альсекко на одной из стен, — рассказал Сергей Шелест в телеграм-канале.

Директор школы Наталья Захваткина отметила, что очень рада таким переменам. Дети и педагогический состав в приятном удивлении.

Сейчас администрация школы и меценат готовят новый список дел на несколько лет вперед.

образование