Сергей Шелест посетил отремонтированную омским меценатом школу № 81

Мэр Омска Сергей Шелест вместе с гендиректором ГК «Стройбетон» посетили школу № 81. Они оценили обновленное образовательное учреждение.
В школе провели полную замену окон, отремонтировали санузлы. Также отремонтировали актовый зал, который не функционировал несколько лет — в помещении был прохудившийся пол, старые кресла, отсутствовала аппаратура.
— Сегодня, благодаря Александру Сергеевичу, актовый зал просто не узнать: проведен ремонт, установлены удобные кресла, оформлена сцена, смонтированы световая и звуковая системы, завершающим штрихом станет альсекко на одной из стен, — рассказал Сергей Шелест в телеграм-канале.
Директор школы Наталья Захваткина отметила, что очень рада таким переменам. Дети и педагогический состав в приятном удивлении.
Сейчас администрация школы и меценат готовят новый список дел на несколько лет вперед.