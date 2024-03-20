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Мажилис принял в работу законопроект по вопросам игорного бизнеса

На пленарном заседании Мажилиса Парламента палата приняла в работу законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Источник: pesrus.ru

​Законопроекты разработаны по инициативе депутатов Парламента в рамках поручения главы государства о законодательном ограничении азартных игр.

Мажилисмен Асхан Аймагамбетов назвал основные новеллы законов:

— норма о запрете размещения и распространения рекламы букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, билбордах, средствах массовой информации, автомобилях;

— рекламу в другом месте рекомендуется ограничить;

— запрет на участие в азартных играх для граждан, состоящих в Едином реестре должников;

— запретить и заблокировать интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии;

— введение административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства организаторами игорного бизнеса.

«Принятие законопроектов направлено на прекращение привлечения граждан к участию в азартных играх и пари. Комитет по социально-культурному развитию готов принять на работу данные законопроекты и подготовить по ним заключение».

отметил Аймагамбетов.