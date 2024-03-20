Мажилис принял в работу законопроект по вопросам игорного бизнеса

Законопроекты разработаны по инициативе депутатов Парламента в рамках поручения главы государства о законодательном ограничении азартных игр.
Мажилисмен Асхан Аймагамбетов назвал основные новеллы законов:
— норма о запрете размещения и распространения рекламы букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, билбордах, средствах массовой информации, автомобилях;
— рекламу в другом месте рекомендуется ограничить;
— запрет на участие в азартных играх для граждан, состоящих в Едином реестре должников;
— запретить и заблокировать интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии;
— введение административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства организаторами игорного бизнеса.
«Принятие законопроектов направлено на прекращение привлечения граждан к участию в азартных играх и пари. Комитет по социально-культурному развитию готов принять на работу данные законопроекты и подготовить по ним заключение».