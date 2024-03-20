Мажилис принял в работу законопроект по вопросам игорного бизнеса

На пленарном заседании Мажилиса Парламента палата приняла в работу законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», передаёт корреспондент BaigeNews.kz.