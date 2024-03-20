Ленобласть готова принять эвакуированных детей из Белгородской области

По словам господина Дрозденко, он уже дал поручения проработать варианты размещения детей, организации питания и, если потребуется, медицинской помощи. Также он отметил, что подобный опыт, желание и возможности у Ленинградской области есть.



Напомним, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета партии «Единая Россия» рассказал, что планируется вывезти в другие регионы РФ порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского округов. Решение принято в связи со сложной обстановкой в Белгородской области, которую стали чаще обстреливать со стороны Украины.