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Ленобласть готова принять эвакуированных детей из Белгородской области

Ленинградская область готова принять детей, которых эвакуируют из Белгородской области, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Источник: РИА "Новости"

По словам господина Дрозденко, он уже дал поручения проработать варианты размещения детей, организации питания и, если потребуется, медицинской помощи. Также он отметил, что подобный опыт, желание и возможности у Ленинградской области есть.

Напомним, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета партии «Единая Россия» рассказал, что планируется вывезти в другие регионы РФ порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского округов. Решение принято в связи со сложной обстановкой в Белгородской области, которую стали чаще обстреливать со стороны Украины.