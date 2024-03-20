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Ассоциации «Хунарманд» назначили временного руководителя

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Исполняющим обязанности председателя Ассоциации народных мастеров, ремесленников и живописцев Узбекистана «Хунарманд» стал заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Джамшид Ураков, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Ранее занимавший пост председателя ассоциации Улугбек Абдуллаев освобожден от должности по собственному желанию.

С 2019 по 2022 годы Джамшид Ураков работал первым заместителем хокима Самаркандской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности, а в декабре 2022 года был назначен на должность заместителя председателя Торгово-промышленной палаты.

Напомним, что на днях сменились руководители трех промышленных ассоциаций Узбекистана, что, скорее всего, связано с новой ролью Торгово-промышленной палаты. Теперь в нее войдут 12 отраслевых и промышленных ассоциаций.