Ассоциации «Хунарманд» назначили временного руководителя

Ранее занимавший пост председателя ассоциации Улугбек Абдуллаев освобожден от должности по собственному желанию.
С 2019 по 2022 годы Джамшид Ураков работал первым заместителем хокима Самаркандской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности, а в декабре 2022 года был назначен на должность заместителя председателя Торгово-промышленной палаты.
Напомним, что на днях сменились руководители трех промышленных ассоциаций Узбекистана, что, скорее всего, связано с новой ролью Торгово-промышленной палаты. Теперь в нее войдут 12 отраслевых и промышленных ассоциаций.