Кочанова проведет 27 марта личный прием граждан

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.



Прием граждан запланирован на 27 марта.