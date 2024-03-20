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Кочанова проведет 27 марта личный прием граждан

Прием граждан запланирован на 27 марта.

Источник: БЕЛТА

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Прием граждан запланирован на 27 марта.