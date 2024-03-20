Молдова официально отказала делегации из России в участии в конференции ФАО

Соответствующее заявление МИД опубликовано в Telegram-канале ведомства.
«МИД принял решение не допускать личного участия официальных представителей Российской Федерации, ограничив его на уровне посольства или в онлайн-формате».
Региональная конференция ФАО пройдет в Молдове с 14 по 17 мая 2024 года. В повестку дня заседания войдут актуальные темы, связанные с сельским хозяйством, продовольственной безопасностью, цифровизацией в области устойчивого использования земельных, лесных и водных ресурсов.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак попросил обратиться к ФАО с вопросами насчет нежелания Молдовы пускать делегацию РФ в страну для участия в 34-й региональной сессии организации, передает РИА Новости.
«ФАО является органом ООН. Я рекомендую вам обратиться к ним о том, какова их позиция на этот счет, учитывая, что они будут проводить это мероприятие в Молдове», — сказал Хак.