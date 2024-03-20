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Молдова официально отказала делегации из России в участии в конференции ФАО

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. МИД Молдовы официально заявил о решении не допускать личного участия представителей России в региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе.

Источник: Sputnik.md

Соответствующее заявление МИД опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«МИД принял решение не допускать личного участия официальных представителей Российской Федерации, ограничив его на уровне посольства или в онлайн-формате».

отмечается в заявлении.

Региональная конференция ФАО пройдет в Молдове с 14 по 17 мая 2024 года. В повестку дня заседания войдут актуальные темы, связанные с сельским хозяйством, продовольственной безопасностью, цифровизацией в области устойчивого использования земельных, лесных и водных ресурсов.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак попросил обратиться к ФАО с вопросами насчет нежелания Молдовы пускать делегацию РФ в страну для участия в 34-й региональной сессии организации, передает РИА Новости.

«ФАО является органом ООН. Я рекомендую вам обратиться к ним о том, какова их позиция на этот счет, учитывая, что они будут проводить это мероприятие в Молдове», — сказал Хак.

ООН
сельское хозяйство
экономика