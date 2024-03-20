Глава исполкома Нижнекамска уволился по собственному желанию

Руководителем Хайруллин стал после того, как с должности в Нижнекамске ушел Камиль Назмиев. Исполкому муниципалитета передали большую часть полномочий городского органа власти. До этого из исполкома Нижнекамского района ушли начальник управления земельных и имущественных отношений Дамир Зарипов и руководитель управления экономики и промышленности Линар Тимергалеев.