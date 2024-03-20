Глава исполкома Нижнекамска уволился по собственному желанию

Глава исполкома Нижнекамска Руслан Хайруллин уволился по собственному желанию, сообщает «Бизнес Онлайн».
Исполняющий обязанности руководителя исполкома покидает руководящую должность. Ее Хайруллин занимал с декабря 2023-го года, а чиновником он стал за год до этого.
Руководителем Хайруллин стал после того, как с должности в Нижнекамске ушел Камиль Назмиев. Исполкому муниципалитета передали большую часть полномочий городского органа власти. До этого из исполкома Нижнекамского района ушли начальник управления земельных и имущественных отношений Дамир Зарипов и руководитель управления экономики и промышленности Линар Тимергалеев.
Напомним, Ильсур Хисматуллин назначен и.о. главы Кировского и Московского районов.