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Трамп потребовал абсолютного иммунитета перед выборами в США

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от Верховного суда постановить, что он обладает «абсолютным иммунитетом» от обвинений, вытекающих из его предполагаемых попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Источник: Reuters

Об этом сообщает UPI.

«Президент не сможет функционировать, и само президентство не сможет сохранить свою жизненно важную независимость, если президенту грозит уголовное преследование за официальные действия после того, как он покинет свой пост», — говорится в ходатайстве Трампа.

Консервативный Верховный суд согласился рассмотреть это дело и назначил ускоренную дату начала разбирательства на 25 апреля.

По мнению команды юристов Трампа, лишение уголовного иммунитета «выведет из строя каждого будущего президента с помощью фактического шантажа и вымогательства», одновременно обрекая их «на годы почтовых травм от рук политических оппонентов».

Уточняется, что адвокаты ссылаются на решение Верховного суда в отношении бывшего американского лидера Ричарда Никсона, которое установило, что президенты пользуются абсолютным иммунитетом за гражданский ущерб, причиненный действиями в пределах «внешнего периметра» их официальных обязанностей.

Ранее Трамп одержал победу на очередной порции внутрипартийных выборов, прошедших 19 марта в нескольких штатах. Он выиграл праймериз в Аризоне, Иллинойсе, Канзасе и Огайо, а также лидировал на выборах республиканцев во Флориде.

Трамп Дональд