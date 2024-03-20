Трамп потребовал абсолютного иммунитета перед выборами в США

Об этом сообщает UPI.
«Президент не сможет функционировать, и само президентство не сможет сохранить свою жизненно важную независимость, если президенту грозит уголовное преследование за официальные действия после того, как он покинет свой пост», — говорится в ходатайстве Трампа.
Консервативный Верховный суд согласился рассмотреть это дело и назначил ускоренную дату начала разбирательства на 25 апреля.
По мнению команды юристов Трампа, лишение уголовного иммунитета «выведет из строя каждого будущего президента с помощью фактического шантажа и вымогательства», одновременно обрекая их «на годы почтовых травм от рук политических оппонентов».
Уточняется, что адвокаты ссылаются на решение Верховного суда в отношении бывшего американского лидера Ричарда Никсона, которое установило, что президенты пользуются абсолютным иммунитетом за гражданский ущерб, причиненный действиями в пределах «внешнего периметра» их официальных обязанностей.
Ранее Трамп одержал победу на очередной порции внутрипартийных выборов, прошедших 19 марта в нескольких штатах. Он выиграл праймериз в Аризоне, Иллинойсе, Канзасе и Огайо, а также лидировал на выборах республиканцев во Флориде.