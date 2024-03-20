В Rheinmetall призвали задуматься о строительстве в Европе ПРО по типу «Железного купола»

В 2022 году Германия выдвинула инициативу формирования единой европейской системы противоракетной и противовоздушной обороны European Sky Shield, а также обеспечения общих закупок комплексов ПРО и ПВО малого, среднего и дальнего радиусов действия. Письмо о намерении присоединиться к инициативе ESSI подписали 14 государств НАТО (Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Румыния, Словения и Великобритания), а также на тот момент еще не вступившая в альянс Финляндия. В феврале 2023 года к ним присоединились Дания и Швеция, а в июле — Австрия и Швейцария. 16 февраля 2024 года эти договоренности подписали Греция и Турция.