В Rheinmetall призвали задуматься о строительстве в Европе ПРО по типу «Железного купола»

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Европейским странам стоит работать над созданием системы противоракетной обороны (ПРО) по типу «Железного купола» в Израиле. Такое мнение выразил директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times.
«Я также полагаю, что Европе было бы неплохо найти для себя решение, схожее с “Железным куполом”, и не только», — указал он. Паппергер добавил, что проект строительства системы противовоздушной обороны малого радиуса действия уже рассматривался на европейском уровне, в частности в рамках германской инициативы «Небесный щит» (European Sky Shield, ESSI).
В свою очередь руководитель другого европейского оборонного предприятия, чье имя не приводится, отметил, что у Европы «есть все возможности для создания полноценной противовоздушной обороны, нужно только определиться, использовать их или нет».
Как отмечает издание, предложение Паппергера согласуется с курсом стран ЕС, которые активно наращивают расходы на оборону и стремятся устранить отставание в этой сфере, опасаясь якобы возможной угрозы со стороны России.
В 2022 году Германия выдвинула инициативу формирования единой европейской системы противоракетной и противовоздушной обороны European Sky Shield, а также обеспечения общих закупок комплексов ПРО и ПВО малого, среднего и дальнего радиусов действия. Письмо о намерении присоединиться к инициативе ESSI подписали 14 государств НАТО (Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Румыния, Словения и Великобритания), а также на тот момент еще не вступившая в альянс Финляндия. В феврале 2023 года к ним присоединились Дания и Швеция, а в июле — Австрия и Швейцария. 16 февраля 2024 года эти договоренности подписали Греция и Турция.
Противоракетная система «Железный купол» предназначена для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. Ее разработка началась в 2004 году в связи с обстрелами радикальными палестинскими группировками южных городов Израиля самодельными реактивными снарядами «Кассам» или ракетами советского производства, разработчиками стали концерны Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems.
В марте 2011 года система была принята на вооружение и в апреле того же года впервые осуществила успешный перехват ракеты «Град», запущенной из сектора Газа. В 2020—2021 годах были проведены испытания модернизированной версии системы, получившей возможность перехватывать различные беспилотные летательные аппараты.