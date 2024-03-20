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Ужесточить борьбу с торговлей людьми хотят в Казахстане

Депутаты Мажилиса Парламента РК в ходе пленарного заседания палаты одобрили в первом чтении проект закона «О противодействии торговле людьми», передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Источник: madeinvilnius.lt

Министр внутренних дел Ержан Саденов, представляя проект закона, сообщил, что он содержит новый понятийный аппарат: «жертва торговли людьми», «потенциальная жертва торговли людьми», «уязвимое положение», «субъекты противодействия торговле людьми».

Законопроект приведён в соответствие с международными стандартами, в том числе Палермским протоколом ООН..

Предусмотрено четыре основных направления: партнёрство, профилактика, преследование, помощь.

«Все имеющиеся права жертв торговли людьми предусмотрены проектом. Объединение их в единый акт упростит процесс восприятия. Поможет жертвам сориентироваться в своих правах и мерах защиты».

отметил Саденов.

Предусмотрен алгоритм работы с жертвами с момента выявления до выхода из этой ситуации, вне зависимости от гражданства. Создаются правовые основы оказания помощи потенциальным жертвам.

Отдельная глава посвящена защите прав несовершеннолетних — наиболее уязвимой категории.

«Принятие закона позволит обеспечить комплексный подход к решению данной проблемы и повысить эффективность системы противодействия торговле людьми».

сказал министр.