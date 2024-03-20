Ужесточить борьбу с торговлей людьми хотят в Казахстане

Министр внутренних дел Ержан Саденов, представляя проект закона, сообщил, что он содержит новый понятийный аппарат: «жертва торговли людьми», «потенциальная жертва торговли людьми», «уязвимое положение», «субъекты противодействия торговле людьми».
Законопроект приведён в соответствие с международными стандартами, в том числе Палермским протоколом ООН..
Предусмотрено четыре основных направления: партнёрство, профилактика, преследование, помощь.
«Все имеющиеся права жертв торговли людьми предусмотрены проектом. Объединение их в единый акт упростит процесс восприятия. Поможет жертвам сориентироваться в своих правах и мерах защиты».
Предусмотрен алгоритм работы с жертвами с момента выявления до выхода из этой ситуации, вне зависимости от гражданства. Создаются правовые основы оказания помощи потенциальным жертвам.
Отдельная глава посвящена защите прав несовершеннолетних — наиболее уязвимой категории.
«Принятие закона позволит обеспечить комплексный подход к решению данной проблемы и повысить эффективность системы противодействия торговле людьми».