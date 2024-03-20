В облизбиркоме официально подвели итоги выборов

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, члены комиссии приняли постановление об использовании избирательных бюллетеней. Подписали протокол и сводную таблицу об итогах голосования на выборах президента России. Определили место размещения заверенных копий второго экземпляра протокола и сводной таблицы.
Председатель областного избиркома Илья Дмитриев поблагодарил членов территориальных и участковых комиссий за работу. Глава облизбиркома напомнил, что явка в Иркутской области на выборах президента России составила 63,17%, проголосовали более 1,1 млн избирателей. При этом 83,89% поддержали кандидатуру Владимира Путина.