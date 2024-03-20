В Омскую область с рабочим визитом прибыл глава Минобрнауки Валерий Фальков

«Есть ряд важных вопросов, касающихся развития и вузовского образования, и науки в целом на территории региона. У нас много учреждений, которые находятся в ведении Минобрнауки России, в том числе ведущие вузы. Омский государственный университет празднует пятидесятилетний юбилей в этом году и очень символично, что сегодня мы с вами запускаем долгожданный новый корпус, во многом благодаря вашей поддержке», — сказал Виталий Хоценко.