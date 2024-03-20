В Омскую область с рабочим визитом прибыл глава Минобрнауки Валерий Фальков

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На рабочей встрече глава региона Виталий Хоценко и Валерий Фальков обсудили планы и проекты по развитию университетов и научных организаций в области.
«Есть ряд важных вопросов, касающихся развития и вузовского образования, и науки в целом на территории региона. У нас много учреждений, которые находятся в ведении Минобрнауки России, в том числе ведущие вузы. Омский государственный университет празднует пятидесятилетний юбилей в этом году и очень символично, что сегодня мы с вами запускаем долгожданный новый корпус, во многом благодаря вашей поддержке», — сказал Виталий Хоценко.
Также губернатор отметил, что Омской области уделяется большое внимание созданию передовых инженерных школ. ОмГТУ уже получил федеральное финансирование на создание такой школы. Регион и дальше будет принимать участие в конкурсном отборе по их созданию.
Готовит Омская область и заявку в Минобрнауки на получение федерального гранта для развития Омского научно-образовательного центра.
На встрече также обсуждался вопрос о ремонте общежитий омских вузов, чтобы приступить к выполнению программы уже в будущем году. Рассчитывает регион и на включение в федеральную инвестиционную программу проекта создания в Омске кампуса.
Валерий Фальков, в свою очередь, отметил, что Омск — уникальный город. В нём есть целый ряд хороших университетов и научных институтов.
«И вот этот потенциал, который накоплен за десятилетия, конечно, важно сохранять и развивать», — сказал глава Минобрнауки РФ.
Напомним, что министр примет участи в торжественном открытии нового корпуса ОмГУ, который начали строить почти 20 лет назад.
Ранее мы сообщали, что Владимир Путин согласился с Виталием Хоценко, что в Омской области важно создать лидерские школы.
Также мы писали, что Виталий Хоценко выступил на III Межрегиональной научно-практической конференции, организованной ГК «Титан», «Деловой Россией» и Российским союзом химиков.